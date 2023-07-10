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Новости 14:20

Градозащитники попросили Гергиева прекратить снос доходного дома в Петербурге

фото ЗакС политика Градозащитники попросили Гергиева прекратить снос доходного дома в Петербурге

Петербургские градозащитники обратились к гендиректору Мариинского театра Валерию Гергиеву с просьбой прекратить начавшиеся на выходных демонтажные работы в здании бывшего Пушкинского научно-реставрационного управления (улица Булавского, 6). Доходный дом передан театру в оперативное управление. По мнению активистов, он представляет собой пример рядовой дореволюционной застройки.

"Снос здания с такой историей, где долгие годы собирали по крупицам и сохраняли нашу историю, станет черным символом пренебрежения нашего поколения к наследию прошлого", - говорится в письме.

До 2019 года руководство Мариинки не планировало уничтожать здание и рассматривало вариант его реконструкции.

Накануне при сносе здания погиб рабочий, из-за чего СК возбудил уголовное дело.

фото: Градозащитный пресс-центр


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