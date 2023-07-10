В Госдуме заявили об историческом минимуме заключенных в России

Количество заключенных в российских местах лишения свободы достигло исторического минимума, следует из слов первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирины Панькиной. Заявление прозвучало в ходе обсуждения инициативы КПРФ об объявлении амнистии в честь 100-летнего образования СССР.

В ходе дискуссии депутат сообщила, что по данным на 1 февраля 2023 года в местах лишения свободы насчитывалось приблизительно 400 тысяч человек. "Такого никогда в принципе не было", — приводит слова Панькиной "Интерфакс".

Против объявления амнистии выступил и глава комитета Павел Крашенинников. Саму идею он охарактеризовал как "несвоевременную". По его мнению, снижению количества заключенных способствуют принятые в 2011 году поправки в статью 72 Уголовного кодекса, касающиеся исчисления сроков назначенного наказания и, в частности, зачета назначенных сроков.

Ранее стало известно об исчезновении со стены крепости Орешек мемориальной таблички в память о польских заключенных, которые там содержались.

Фото: ЗАКС.Ру