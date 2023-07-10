Активист хочет взыскать с Пригожина 100 тысяч рублей компенсации за мятеж

В Куйбышевский районный суд Петербурга в начале июля обратился редактор владимирского издания "Резонанс" (заблокировано в России) Данила Беляков с требованием взыскать с бизнесмена Евгения Пригожина 100 тысяч рублей. Он хочет добиться моральной компенсации за полученные неудобства во время попытки вооруженного мятежа, которая длилась с 23 по 24 июня. Суд отправил иск обратно заявителю.

В иске (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) Беляков указал, что из-за мятежа испытал панику, стресс, страх за свою безопасность и жизнь, а также беспокоился за сохранение общественного порядка и конституционного строя. Журналист рассказал, что не доволен тем, что Пригожин смог избежать ответственности за свои действия.

- Я как журналист следил за всей ситуацией, рассказывал о том, что происходит аудитории Владимирской области. У меня в принципе в России много друзей, родственников, собственность, поэтому я очень переживал. Решил, что стоит попросить моральную компенсацию. Даже Путин говорил, что это большое предательство, а потом вроде как все закончилось ничем. Мне показалось, что это максимально неправильно, - рассказал ЗАКС.РУ Беляков.

Сам Беляков с весны 2022 года находится в Германии. Он покинул Россию после того как стал фигурантом уголовного дела о пацифистском граффити. Его хотели судить по статье о вандализме по идеологическим или политическим мотивам (ч. 2 ст. 214 УК). В Куйбышевский суд обращался его представитель по доверенности. При подаче документов в иске представитель Белякова не поставил подпись, что стало причиной для возврата иска. Журналист намерен обратиться в суд повторно.

Также Беляков рассказал, что предложил петербургскому муниципальному депутату Ксении Торстрем обратиться в МВД с вопросом, будут ли силовики подавать иск к бизнесмену из-за сверхурочной работы. В ведомстве в ответ на обращение сообщили, что будут решать этот вопрос после подсчета возможных убытков, а статус муниципального депутата не дает права отправлять обязательные к исполнению запросы к органам власти.

Напомним, уголовное дело о вооруженном мятеже Евгения Пригожина было прекращено. Сам бизнесмен "ушел" в Беларусь. Несмотря на смену локации, глава республики заявлял, что Пригожин находится в России. Более того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проводил личную встречу с Пригожиным 29 июня. Беседа длилась около трех часов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру