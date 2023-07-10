Путин упростил выдачу ВНЖ контрактникам из числа иностранцев

Президент Владимир Путин подписал поправки в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", предусматривающие в том числе упрощение выдачи вида на жительство (ВНЖ) иностранцу, поступившему на контрактную службу в российскую армию. Документ опубликован 10 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает возможность выдачи гражданину иностранного государства ВНЖ без получения разрешения на временное проживание в случае, если тот заключит контракт с Минобороны на один год. Также ВНЖ будут выдавать членам семей контрактников. В случае гибели военнослужащего право на вид на жительство у них сохранится.

Равным образом закон предусматривает выдачу ВНЖ без срока действия иностранным гражданам — высококвалифицированным специалистам, а также членам их семей. При этом такой профессионал должен проработать в России не менее двух лет, проживая здесь по уже выданному виду на жительство.

Инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы правительством России в апреле 2022 года. В третьем чтении закон был принят 22 июня.

Фото: kremlin.ru