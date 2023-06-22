ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:26

Госдума приняла закон об упрощении выдачи ВНЖ контрактникам из числа иностранцев

фото ЗакС политика Госдума приняла закон об упрощении выдачи ВНЖ контрактникам из числа иностранцев

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении поправки в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Инициатива предполагает упрощение процедуры получения вида на жительство заключившими контракт с Минобороны иностранцами.

Согласно документу, граждане других государств, заключившие в период спецоперации годичный контракт с Минобороны, смогут получать вид на жительство без получения разрешения на временное проживание. Аналогичным правом будут обладать члены их семей, при этом норма будет действовать и в случае гибели военнослужащего.

Также закон предполагает возможность оформления бессрочного вида на жительство для иностранцев — высококвалифицированных специалистов и для членов их семей. При этом такой иностранец должен проработать в имеющемся статусе на территории России не менее двух лет, проживая по виду на жительство.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в апреле 2022 года правительством России.

Во вторник Госдума приняла в третьем чтении закон о приеме на контрактную службу судимых и ограниченно годных граждан. В тот же день депутаты поддержали освобождение участников СВО от уголовной ответственности.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости22 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама