Суд арестовал двоих петербуржцев по обвинению в нападении на адвоката Пономареву

Суд в столице постановил заключить под стражу двоих петербуржцев, которых обвиняют в нападении на адвоката Елену Пономареву. Об этом сообщает агентство новостей "Москва".

На прошлой неделе 46-летнюю женщину облили зеленкой на автобусной остановке, что попало на камеры видеонаблюдения. Она получила ожоги глаз. По факту происшествия возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК).

Атаку на себя адвокат объяснила местью, связанной с ее профессиональной деятельностью. Ранее она получала угрозы.

UPD 17:20 Пресс-служба московских судов общей юрисдикции пишет о заключении под стражу Морозова Павла Валерьевича, который пробудет под арестом как минимум до 7 сентября.

Фото: ЗАКС.Ру