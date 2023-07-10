Путин подписал закон о наказании коллекторов за угрозы должникам

Президент Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс о наказании за незаконную деятельность коллекторов при выбивании долгов у граждан. Документ предполагает в том числе денежные взыскания и лишение свободы на срок до 10 лет.

Инициатива вводит в Уголовный кодекс новую статью 172.4, посвященную незаконным действиям по возврату просроченной задолженности граждан. Так, угрозы применения насилия или же повреждения имущества, а заодно угрозы распространения либо же распространение заведомо ложных сведений о должнике или членах его семьи будут караться штрафами в размере 300-500 тысяч рублей, принудительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет.

Те же действия, совершенные группой или по предварительному сговору, с применением неопасного для жизни насилия или же с уничтожением и повреждением имущества, либо в крупном размере, будут наказываться лишением свободы на срок до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей. В случае применения опасного для жизни и здоровья насилия или же в особо крупном размере возможный срок заключения для виновных может составить до 10 лет с взысканием штрафа до пяти миллионов рублей.

Также в понедельник Путин подписал закон об упрощении выдачи ВНЖ иностранцам, заключившим контракт с российской армией.

Фото: kremlin.ru