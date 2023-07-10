Петербуржцы могут безопасно купаться только в двух озерах

Петербургский Роспотребнадзор обновил список водоемов, пригодных для купания. Если неделю назад подходящим для водных процедур было одно-единственное Безымянное озеро в Красносельском районе, то к 10 июля качество воды в нем ухудшилось.

Согласно новейшим рекомендациям чиновников, погружаться можно только в два водоема, находящиеся рядом друг с другом на севере города. Речь идет о Верхнем и Среднем Суздальских озерах.

В ходе последнего исследования Роспотребнадзор отобрал 168 проб воды и изучил обстановку на 24 пляжах.

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