В черте Петербурга Роспотребнадзор разрешил купаться только в одном водоеме

Управление Роспотребнадзора по Петербургу назвало 3 июля единственный пригодный для купания водоем в черте Петербурга. Как и на прошлой неделе, речь идет о Безымянном озере в Красном Селе.

"Согласно результатам мониторинга качество воды на 1-м пляже: озеро Безымянное — Красносельский район соответствует гигиеническим нормативам", — говорится в сообщении ведомства.

Всего пробы воды были отобраны на территории 24 пляжей на территории города. Всего было сделано 144 пробы на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Кроме Безымянного озера, ни один из водоемов не прошел проверку.

Ранее управление Роспотребнадзора по Ленинградской области перечислило пригодные для купания водоемы на территории региона. В список, среди прочего, попала Нева.

Фото: unsplash