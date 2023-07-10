Минобороны поддержало идею создания роликов о СВО для детей

Минобороны поддержало идею создания цикла видеороликов для подростков на тему специальной военной операции, заявила 10 июля депутат Госдумы Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду") на заседании экспертного совета фракции.

"Министерство обороны поддержало инициативу нашей партии о создании цикла видеороликов, где школьники будут брать интервью у наших героев с вопросом: "За что они воюют в зоне СВО". Эти ролики будут детьми распространяться через социальные сети между своими сверстниками", — приводит слова Лантратовой ТАСС.

В конце июня депутат направила запрос в адрес первого замглавы Минобороны Руслана Цаликова. В своем обращении она пожаловалась на "определенный дефицит материалов" о спецоперации, которые бы описывали ее с патриотических позиций, а также на противодействие со стороны зарубежных сервисов распространению подобного контента. Лантратова предложила снять ориентированные на подрастающее поколение ролики о спецоперации, в которых подростки могли бы интервьюировать участников СВО.

Фото: Минобороны РФ