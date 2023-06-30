Думский справоросс предложила Минобороны создать ролики для школьников о СВО

Интернет оказывает влияние на большинство российских школьников, при этом в России наблюдается недостаток патриотического контента о специальной военной операции, считает первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду"). В связи с этим депутат обратилась в Минобороны с предложением создать серию видеороликов для подростков на тему СВО.

Копию письма в адрес первого замглавы Минобороны Руслана Цаликова Лантратова разместила 30 июня в своем Telegram-канале. В своем обращении она указала со ссылкой на исследование "Лаборатории Касперского", что 79% детей постоянно смотрят в интернете видео или же читают посты блогеров. При этом 22% из них регулярно следят за видеоблогерами, большинство из которых приходятся им ровесниками.

По версии Лантратовой, в медиапространстве наблюдается "определенный дефицит материалов" на тему СВО, описывающих ее с патриотических позиций. Попутно она пожаловалась на противодействие распространению таких материалов со стороны западных видеосервисов и соцсетей. В связи с этим депутат находит нужным приступить к созданию видеороликов о спецоперации, ориентированных на школьную аудиторию.

"Видеоролики могут представлять собой краткие сюжеты — интервью юных блогеров и активистов старшего школьного возраста с бойцами специальной военной операции, длительностью 15-20 минут", — написала Цаликову депутат. По ее мнению, в сюжетах стоило бы раскрывать судьбы и характеры военных, а также показывать, "что борьба с нацизмом на Украине стала по-настоящему народным, всероссийским делом".

Привлекать к созданию сюжетов справоросс предложила "патриотически настроенную молодежь", в том числе из Юнармии и центра "Авангард".

Ранее Лантратова предлагала создать единый для стран бывшего СССР учебник истории Великой Отечественной войны и интересовалась у Минпросвещения перспективами запрета телефонов на уроках.

Фото: Telegram-канал "Яна Лантратова. Добро"