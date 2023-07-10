ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 10 июля, 18:09

Жители Петроградской стороны оформили более 7,5 тысячи парковочных разрешений за два месяца

фото ЗакС политика Жители Петроградской стороны оформили более 7,5 тысячи парковочных разрешений за два месяца

С начала мая жители Петроградской стороны оформили более 7,5 тысячи льготных парковочных разрешений, сообщили 10 июля в городском комитете по транспорту. При этом за прошедшую неделю местные жители получили свыше 1,6 тысячи таких разрешений, а количество заявок на рассмотрении комитета превышает 5,5 тысячи.

Всего в городе действуют более 38 тысяч парковочных разрешений. Кроме того, правом на бесплатную парковку обладают почти 18,9 тысячи многодетных семей и почти 1,1 тысячи владельцев электромобилей. Две последние категории граждан имеют право не платить за стоянку в пределах всей зоны платной парковки, раскинувшейся в Адмиралтейском, Петроградском и Центральном районах Петербурга. Обычные парковочные разрешения действительны в районе проживания граждан.

Ранее комтранс опубликовал проект постановления об изменении методики расчета платы за парковку в городе, предусматривающий поминутную оплату со второго часа стоянки.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости11 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама