Жители Петроградской стороны оформили более 7,5 тысячи парковочных разрешений за два месяца

С начала мая жители Петроградской стороны оформили более 7,5 тысячи льготных парковочных разрешений, сообщили 10 июля в городском комитете по транспорту. При этом за прошедшую неделю местные жители получили свыше 1,6 тысячи таких разрешений, а количество заявок на рассмотрении комитета превышает 5,5 тысячи.

Всего в городе действуют более 38 тысяч парковочных разрешений. Кроме того, правом на бесплатную парковку обладают почти 18,9 тысячи многодетных семей и почти 1,1 тысячи владельцев электромобилей. Две последние категории граждан имеют право не платить за стоянку в пределах всей зоны платной парковки, раскинувшейся в Адмиралтейском, Петроградском и Центральном районах Петербурга. Обычные парковочные разрешения действительны в районе проживания граждан.

Ранее комтранс опубликовал проект постановления об изменении методики расчета платы за парковку в городе, предусматривающий поминутную оплату со второго часа стоянки.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"