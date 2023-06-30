Комтранс планирует изменить методику расчета платы за парковку

В Петербурге может измениться методика расчета платы за стоянку автомобиля в зоне платной парковки, следует из проекта постановления комитета по транспорту. Согласно документу, со второго часа ее планируют сделать поминутной.

Проект был опубликован 29 июня для прохождения антикоррупционной экспертизы. Как следует из текста, для первых 60 минут стоянки планируется сохранить почасовую формулу оплаты.

"Плата при размещении транспортного средства на платной парковке с первой минуты второго часа осуществляется поминутно", — говорится в проекте. Условием для этого указана оплата одновременно с оплатой за первый час парковки или же "при условии оплаты до окончания периода времени, за который была внесена плата".

Ранее фракция "Яблоко" петербургском ЗакСе внесла проект о передаче депутатам права определения мест для платных парковок.

Сейчас зона платной парковки охватывает Адмиралтейский и Центральный районы Петербурга. С 1 июля к ней присоединится Петроградский район без Крестовского острова. На последнем платная парковка заработает в октябре. Также осенью платная парковка охватит Васильевский остров. На установку паркоматов на Васильевском и Крестовском островах планируется потратить 154 миллиона рублей.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"