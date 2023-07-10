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Новости 10 июля, 18:43

Главреда "Медиазоны"* снова оштрафовали по "иноагентскому" протоколу

фото ЗакС политика Главреда "Медиазоны"* снова оштрафовали по "иноагентскому" протоколу

Суд в Москве назначил наказание главному редактору издания "Медиазона"* Сергею Смирнову** за невыполнение требований к иностранным агентам (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). Об этом сообщает его редакция со ссылкой на адвоката Владимира Воронина.

Нарушение состояло в отсутствии специальной маркировки иностранного агента в выпущенном контенте.

С прошлого года Смирнов** проживает в странах Балтии. Уехав, он пообещал не помечать свой контент специальной плашкой, требующейся от лиц и организаций в статусе иноагента.

В прошлый раз за немаркированный контент журналиста штрафовали год назад.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Сергея Смирнова в единый реестр иноагентов


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