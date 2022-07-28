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Новости 13:53

Бутырский суд оштрафовал главреда "Медиазоны"* за невыполнение закона об иноагентах

фото ЗакС политика Бутырский суд оштрафовал главреда "Медиазоны"* за невыполнение закона об иноагентах

Бутырский суд Москвы рассмотрел дело главного редактора "Медиазоны"* Сергея Смирнова** о нарушении порядка деятельности иноагента (ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ). Как сообщил 28 июля в своем Telegram-канале юрист Павел Чиков со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева, Смирнов** был признан виновным, ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

В конце мая на Смирнова** был составлен административный протокол за публикацию семи постов в Telegram без упоминания о статусе иноагента. Сам журналист еще в апреле отказался от уведомления подписчиков об этом, заявив, что такое требование ему мешало, но "больше не будет мешать".

Смирнов** был включен в перечень иноагентов в сентябре 2021 года. Согласно законодательству, он обязан сопровождать свои публикации извещением о полученном статусе.

*Минюст внес "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внес Сергея Смирнова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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