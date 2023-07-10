Беглов заявил о кризисе семейных ценностей на планете и сослался на Путина

В то время как мир переживает кризис семейных ценностей, основой общества в России остается крепкая семья и забота о подрастающем поколении, полагает петербургский губернатор Александр Беглов. Свою позицию в этом вопросе он подкрепил, обратившись к авторитету президента Владимира Путина.

В своем традиционном обращении в эфире "Радио России" Беглов сосредоточился на рассказе о праздновании Дня семьи, любви и верности, которое состоялось в минувшую субботу, 8 июля. Среди прочего он упомянул открывшуюся на Малой Садовой улице фотовыставку, посвященную петербургским семьям и "свадебным традициям и истории петербургских ЗАГСов".

"Крепкая семья, любовь и забота супругов друг о друге, воспитание детей — это основа нашего общества, — сообщил радиослушателям Беглов. — Сегодня, когда мир переживает кризис семейных ценностей и традиций, наш президент Владимир Владимирович Путин неоднократно повторял, что, оберегая наше духовное наследие, мы сохраняем наше достоинство и нашу независимость".

Также часть своего выступления губернатор посвятил рассказу о преимуществах "Единой карты петербуржца", в том числе при проезде в общественном транспорте.

Фото: ЗАКС.Ру