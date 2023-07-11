"Зенит" снова попытаются привлечь к ответственности за нарушение митингового законодательства

В Петроградский и Дзержинский районные суды Петербурга снова поступили административные протоколы в отношении футбольного клуба "Зенит", обратил внимание ЗАКС.Ру. Команду хотят привлечь к ответственности за нарушение митингового законодательства, а именно за организацию одновременного пребывания людей (ч. 1 ст.20.2.2 КоАП) во время празднования победы команды в чемпионате России 13 мая. Ранее суды вернули протоколы обратно в полицию для устранения недостатков. Пока ни один из "новых" протоколов к рассмотрению не принят.

Дзержинский суд зарегистрировал исправленный протокол 10 июля. В предыдущем говорилось, что на Невском проспекте собралось не менее 1000 человек, что привело к нарушению общественного порядка. Петроградский суд принял новый протокол 6 июля. Изначально в нем говорилось, что участники мероприятия вытаптывали газон. Также трава якобы пострадала из-за пиротехнических средств. Тогда полицейские насчитали 10 участков с выжженной травой. "Зенит" тогда представил в суд письмо, в котором говорилось, что никакого материального ущерба причинено не было.

Ранее в объединенной пресс-службе судов Петербурга рассказывали, что "Зенит" пытался получить организационную поддержку в Смольном. Комитет по физической культуре и комитет по вопросам законности пообещали оказать содействие в пределах полномочий, а с петербургским Главком у футболистов сложилось иначе. Клуб направил письмо в ведомство лишь 15 мая, через два дня после празднования победы.

Всего после событий 13 мая силовики составили три протокола и направили их в три разных суда. В Октябрьский суд материалы административного дела поступили еще 19 июня, но пока до сих пор не были приняты к рассмотрению. Напомним, по статье, которую вменяют клубу, предусмотрен штраф для юрлиц в размере от 250 до 500 тысяч рублей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру