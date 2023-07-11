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Новости 11:59

Twitch получил два штрафа на семь миллионов рублей за отказ удалять запрещенный контент

фото ЗакС политика Twitch получил два штрафа на семь миллионов рублей за отказ удалять запрещенный контент

Мировой судья в Москве оштрафовал стриминговый сервис Twitch по двум протоколам, выписанным за неудаление запрещенного контента (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). Общая сумма наложенных взысканий составила семь миллионов рублей, сообщило 11 июля РИА "Новости".

Первый протокол был составлен в связи с отказом удалить недостоверные, по мнению российских властей, сведения о специальной военной операции. В этом случае судья назначил штраф в размере четырех миллионов рублей. Штраф в размере трех миллионов рублей был назначен из-за неудаления видеозаписи об азартных играх и онлайн-казино.

Представитель компании участия в заседании не принимал.

Наказание по статье о неудалении владельцем ресурса запрещенной информации предусматривает для юрлиц штрафы в размере от восьмисот тысяч до четырех миллионов рублей.

В конце мая Роскомнадзор внес Twitch в реестр социальных сетей. В частности, это налагает на сервис обязанность самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный в России контент.

Фото: ЗАКС.Ру


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