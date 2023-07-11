Twitch получил два штрафа на семь миллионов рублей за отказ удалять запрещенный контент

Мировой судья в Москве оштрафовал стриминговый сервис Twitch по двум протоколам, выписанным за неудаление запрещенного контента (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). Общая сумма наложенных взысканий составила семь миллионов рублей, сообщило 11 июля РИА "Новости".

Первый протокол был составлен в связи с отказом удалить недостоверные, по мнению российских властей, сведения о специальной военной операции. В этом случае судья назначил штраф в размере четырех миллионов рублей. Штраф в размере трех миллионов рублей был назначен из-за неудаления видеозаписи об азартных играх и онлайн-казино.

Представитель компании участия в заседании не принимал.

Наказание по статье о неудалении владельцем ресурса запрещенной информации предусматривает для юрлиц штрафы в размере от восьмисот тысяч до четырех миллионов рублей.

В конце мая Роскомнадзор внес Twitch в реестр социальных сетей. В частности, это налагает на сервис обязанность самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный в России контент.

Фото: ЗАКС.Ру