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Новости 12:38

Комитет Госдумы одобрил поправки к законопроекту о запрете смены пола

фото ЗакС политика Комитет Госдумы одобрил поправки к законопроекту о запрете смены пола

Члены комитета Государственной думы РФ рекомендовали принять законопроект о запрете смены пола во втором чтении, а также одобрили некоторые коррективы к документу, передаёт РИА Новости.

Так, положительно депутаты отозвались о следующих поправках:

  • брак будет аннулирован в случае, если один из супругов сменил пол;
  • гражданам, сменившим пол, будет запрещено усыновление детей;
  • лекарства, принимаемые во время трансгендерного перехода, будут запрещены к применению, хирургические операции также станут незаконными.

По данным РИА Новости, нововведения не коснутся граждан, сменивших пол до вступления нового закона в силу.

Законопроект о запрете трансгендерного перехода был внесён на рассмотрение Госдумы в конце мая, к настоящему времени он преодолел первое чтение.

Фото: ЗАКС.Ру


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