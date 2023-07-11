Глава СПЧ поведал о желании освободить молодежь от "лжелиберальных кандалов"

Российская молодежь должна стать боле свободной и открытой к дискуссиям, для чего ее следует избавить от "лжелиберальных кандалов", заявил председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев. Высказывание прозвучало на форуме "Дигория" в Нижнем Новгороде во время ответа на вопрос об идеологии и новом курсе для вузов "Основы российской государственности".

"На молодежи были лжелиберальные кандалы. Сегодня мы хотим их снять, чтобы молодежь была более свободной, чтобы могла вести дискуссию, в том числе экономическую", — передает слова Фадеева пресс-служба СПЧ.

Правозащитник пожаловался в том числе на то, что "эта идеология была и на военном уровне". В качестве примера он привел попытки России закупить у Франции вертолетоносцы "Мистрали", которые завершились расторжением контракта в 2015 году. "Тупая идея была почти реализована, но отказались сами французы. Сегодня такие "слабости" мы преодолели", — прокомментировал события прошлого десятилетия Фадеев.

Стоит отметить, что глава СПЧ не впервые за последнее время прибегает к образу кандалов в контексте описания различных политических взглядов. В конце июня он использовал выражение "идеологические кандалы" на встрече с руководителями и преподавателями вузов Поволжского федерального округа. "Мы хотим освободиться от тех идеологических кандалов, которые на нас надели в 90-е, нулевые годы. Круг либеральных идей, который доминировал тогда и отчасти продолжает доминировать сегодня, очень узкий. Он не дает понимания исторического развития России", — говорил он тогда.

В конце мая Фадеев высказался о возможности внесения в Конституцию поправок об установлении в стране идеологии. Подобное, по его мнению, было бы преждевременно.

Фото: Telegram-канал "СПЧ — Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества"