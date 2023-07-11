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Имя рэпера Элджея пропало с московских афиш VK Fest после "промелькнувшего" в Петербурге Моргенштерна*

фото ЗакС политика Имя рэпера Элджея пропало с московских афиш VK Fest после "промелькнувшего" в Петербурге Моргенштерна*

Рэпер Элджей исчез из состава участников московского продолжения фестиваля VK Fest, соответствующая информация отображена в афишах столичного мероприятия. Внимание на это обратили ряд Telegram-каналов.

"Фонтанка" попробовала связаться с представителями исполнителя, однако журналистов перенаправили на организаторов VK Fest. В то же время в официальном паблике Элджея в соцсети "ВКонтакте" анонс его выступления всё ещё отображается.

Напомним, после прошедшего 2 июля в Петербурге концерта Элджея во время VK Fest глава "Федерального проекта безопасности и борьбы с коррупцией" Виталий Бородин пожаловался в прокуратуру на организаторов мероприятия. Чиновника возмутило, что в событии задействованы такие исполнители, как Хаски и Инстасамка, чьё творчество, по его мнению, весьма сомнительно. Кроме того, во время выступления Элджея на экране показали кадры с участием эмигрировавшего рэпера Моргенштерна*.

*Минюст РФ внёс Алишера Усманова (Моргенштерна) в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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