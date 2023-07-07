На организаторов петербургского VK Fest пожаловались в прокуратуру из-за рэперов

Глава "Федерального проекта безопасности и борьбы с коррупцией" Виталий Бородин пожаловался в прокуратуру на организаторов прошедшего в минувшие выходные Петербурге праздника VK Fest.

В некоторых выступлениях он усмотрел "пропаганду наркотиков и пошлости". Не понравилось ему и то, что на экране показали кадры с участием эмигрировавшего рэпера Моргенштерна*. Кроме последнего, претензии от Бородина достались таким артистам, как Хаски, Элджей и Инстасамка.

"За какую-то картинку посадили человека. А у нас эти товарищи ездят, пропагандируют наркотики, убийства, ЛГБТ, и на них никто не возбуждает уголовные дела. Еще и деньги платят за концерты", - объяснил общественник свою позицию "Фонтанке".

Бородин добивается запрета выступать на последующих праздниках VK Fest всем перечисленным выше рэперам. Глава ФПБК регулярно жалуется силовикам на артистов и музыкантов.

*Минюст внес Алишера Моргенштерна в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру