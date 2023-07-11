Налоговые долги компаний достигли 2,5 триллиона рублей по итогам прошлого года

Общая совокупность налоговых задолженностей компаний перед государством выросла по итогам прошлого года более чем на четверть, сообщили 11 июля "Известия". Газета сослалась при этом на текст заключения комитета Госдумы по экономической политике на исполнение бюджета в 2022 году.

Как следует из документа, к началу 2023 года общая задолженность компаний по налогам, страховым взносам, пеням, процентам и прочему достигла отметки в 2,5 триллиона рублей. При этом дефицит бюджета по итогам прошлого года составил 3,3 триллиона рублей.

В целом за год задолженность компаний перед казной увеличилась на 545 миллиардов рублей. В результате прирост составил 27,5% относительно данных на 1 января 2022 года.

В своем заключении думский комитет выразил обеспокоенность ростом объема долгов. "Следует при проведении налогового мониторинга прогнозировать риски возникновения задолженности по уплате налогов в отраслевом и региональном разрезе", — говорится в документе.

В то же время в пресс-службе Минфина изданию заявили, что рост общей задолженности по доходам в прошлом году не превышает увеличения поступлений.

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