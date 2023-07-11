Градозащитники сообщили о сносе дворового флигеля на Мясной улице

В Петербурге демонтируют дворовый флигель дома Фокина, сообщил 11 июля Telegram-канал "SOS СПб СНОС". Здание сносят при помощи тяжелой техники.
Как отмечают градозащитники, лицевой корпус дома Фокина был построен в 1833 году на углу набережной реки Пряжки и Мясной улицы в стиле безордерного классицизма. "Дворовый корпус построен позже (в 1879 году), однако также является историческим зданием", — отметили они.
Тендер на выполнение реставрации исторического здания выиграла компания "ПСБ-Жилстрой". Предполагается, что после реставрации в доме Фокина разместится центр социальной реабилитации инвалидов Адмиралтейского района. Как считают активисты, дворовый флигель "не являлся необратимо аварийным", однако борьба за его сохранение могла негативно сказаться на сроках реализации проекта.