Градозащитники сообщили о сносе дворового флигеля на Мясной улице

В Петербурге демонтируют дворовый флигель дома Фокина, сообщил 11 июля Telegram-канал "SOS СПб СНОС". Здание сносят при помощи тяжелой техники.

Как отмечают градозащитники, лицевой корпус дома Фокина был построен в 1833 году на углу набережной реки Пряжки и Мясной улицы в стиле безордерного классицизма. "Дворовый корпус построен позже (в 1879 году), однако также является историческим зданием", — отметили они.

Тендер на выполнение реставрации исторического здания выиграла компания "ПСБ-Жилстрой". Предполагается, что после реставрации в доме Фокина разместится центр социальной реабилитации инвалидов Адмиралтейского района. Как считают активисты, дворовый флигель "не являлся необратимо аварийным", однако борьба за его сохранение могла негативно сказаться на сроках реализации проекта.

Фото: Telegram-канал "SOS СПб СНОС"