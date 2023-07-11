Думский единоросс назвал "неизбежным" отказ от западных платформ

Отказ об использования зарубежных интернет-платформ будет болезненным, но он неизбежен, считает зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин ("Единая Россия"). Своими соображениями на этот счет парламентарий поделился в личном Telegram-канале 11 июля.

На рассуждения об использовании иностранных сервисов Горелкина вдохновил проходящий в Вильнюсе саммит НАТО. Участники мероприятия, по версии депутата, преследуют цель "официально закрепить за Россией статус главного врага и легализовать русофобию". В связи с этим российским интернет-пользователям следует остерегаться зарубежных приложений и не доверять им свои персональные данные, полагает он.

"Зарубежные платформы годами интегрировались в наше общество, поэтому процесс отказа от них будет очень болезненным — но он неизбежен", — поделился мнением единоросс. Он предположил, что западные страны займутся противодействием цифровому суверенитету России, чтобы "удержать российских граждан в орбите идеологического влияния".

Также Горелкин намекнул на некие "важные решения" о судьбе зарубежных VPN-сервисов, возможности отказа от "Википедии" и разработке местного аналога YouTube, которые якобы были приняты российскими властями. Конкретизировать содержание этих решений он, впрочем, не стал и ограничился заявлением, что верит в возможность для России "строить свое цифровое будущее по собственным правилам".

В начале июня Горелкин говорил о невозможности заблокировать YouTube в России.

Фото: Telegram-канал "Горелкин"