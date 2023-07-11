Правом использовать средства для борьбы с беспилотниками наделят силовиков и ЧОПы

Госдума оставит право на использование антидроновых комплексов исключительно за представителями силовых ведомств, структур вневедомственной охраны и сотрудниками частных охранных предприятий, заявил 11 июля депутат Александр Хинштейн. По его словам, ровно такие поправки готовятся сейчас ко второму чтению законопроекта о противодействии беспилотникам.

"Системы противодействия беспилотникам смогут использовать только силовые ведомства, структуры ведомственной охраны, а также частные охранные организации, которые пройдут соответствующий отбор Росгвардии", — написал депутат в своем Telegram-канале.

При этом парламентарий выступил против того, чтобы наделить аналогичным правом ряд отраслевых организаций. Он объяснил это тем, что использование комплексов для борьбы с беспилотниками следует возложить на подготовленных людей.

Законопроект о борьбе с дронами был принят Госдумой в первом чтении 18 мая. Авторы инициативы хотят наделить силовые структуры правом пресекать движение беспилотников как в воздухе, так и в воде, на земле и в ее глубинах. Речь при этом идет как об уничтожении аппаратов, так и о подавлении идущих к ним сигналов от оператора.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна