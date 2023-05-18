Госдума поддержала законопроект о противодействии беспилотникам

Государственная дума приняла 18 мая в первом чтении законопроект, расширяющий возможности силовиков по пресечению движения различных беспилотных аппаратов. Речь идет о противодействии в том числе наземным и водным дронам.

Законопроект наделяет сотрудников Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН и ГУСП при президенте правом пресекать движение беспилотников не только в воздухе, но также на воде, на земле и под ней. Происходить это может путем уничтожения или повреждения, а также при помощи подавления сигналов от оператора.

Авторами проекта выступили представители "Единой России" в Госдуме Александр Хинштейн, Василий Пискарев, Эрнест Валеев и Анатолий Выборный. В пояснительной записке они указали на возникновение реальной угрозы использования различных дронов в противоправных целях.

"Анализ современной ситуации, в том числе международный опыт, свидетельствуют об активном использовании наземных и морских (надводных, подводных) беспилотных аппаратов в террористических и военных целях", — написали депутаты и заявили о том, что подобные случаи были зафиксированы в России.

Законопроект поступил на рассмотрение Госдумы в конце марта. На днях Хинштейн сообщил, что инициативу не поддержало Минэкономразвития, что возмутило депутата.

В минувший вторник Смольный запретил запуск беспилотников в Петербурге до конца июля.