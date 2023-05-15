Минэкономразвития не поддержало законопроект о праве силовиков сбивать беспилотники

Минэкономразвития сочло преждевременным и нуждающимся в доработке законопроект о праве силовиков пресекать движение беспилотников, говорится в отзыве ведомства, подписанном заместителем министра Максимом Колесниковым. Копию документа выложил 15 мая в своем Telegram-канале один из соавторов инициативы депутат Александр Хинштейн.

Из отзыва следует, что министерство считает нуждающимися в уточнении термины, использованные авторами законопроекта. В частности, в законодательстве отсутствует определение понятия "робототехнический комплекс", что требует отдельной проработки законодателями.

Регулирование вопросов пресечения силовиками движения беспилотников и робототехнических комплексов "целесообразно осуществлять после разработки нормативной базы, направленной на регулирование таких технологий", говорится в отзыве ведомства.

Предложение сперва разработать необходимую нормативную базу вызвало возмущение Хинштейна. "Сколько за это время может произойти новых диверсий и терактов — неважно", — написал он и добавил, что принимать разработанную с его участием инициативу "надо было еще вчера".

"Не перестаю поражаться параллельному миру, в котором продолжают жить многие чиновники. В нем будто не существует даты 24.02. Как у Мандельштама: живут, под собою не чуя страны", — резюмировал парламентарий.

Законопроект о праве силовиков сбивать различные виды беспилотников поступил на рассмотрение Госдумы в конце марта. В начале мая Хинштейн предложил ввести в России временный мораторий на запуск дронов.

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