Хинштейн предложил ввести временный мораторий на запуск беспилотников

В России следует ввести временный мораторий на использование беспилотников, за исключением применяемых для осуществления государственных нужд, считает глава думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Как сообщил парламентарий, соответствующее предложение он направил главе Минтранса Виталию Савельеву и главе Росавиации Александру Нерадько.

"Давно говорю о том, что в условиях СВО — беспилотники представляют собой повышенную угрозу. Тем более, что у нас до сих пор отсутствует законодательство, комплексно регулирующее их применение", — написал Хинштейн в своем Telegram-канале 4 мая.

Депутат полагает нужным распространить действие моратория не только на воздушные беспилотники, но также на используемые на земле и под ней, а также на водные и подводные беспилотные аппараты. Также он высказался за скорейшую разработку и принятие законов, регулирующих использование дронов в России, и напомнил о внесенном ранее законопроекте, разрешающем силовикам пресекать движение дронов "во всех сферах".

Накануне стало известно об атаке двух беспилотников на Кремль, после чего московские власти запретили использование дронов в городе. Аналогичный запрет действует в Петербурге, кроме того, накануне губернатор Ленобласти Александр Дрозденко анонсировал запрет запуска беспилотников в регионе.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна