Госдума одобрила законопроект о выплатах воспитателям погибших участников СВО

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о предоставлении выплат фактическим воспитателям участников специальной военной операции, погибших до середины июля 2022 года. Авторами инициативы выступил ряд сенаторов и депутатов во главе с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком.

Как следует из текста пояснительной записки, законопроект призван исправить "несправедливость и дискриминационный характер" ситуации, сложившейся после принятия закона о выплатах фактическим воспитателям погибших бойцов. Норма вступила в силу 14 июля прошлого года и не имела обратной силы. В результате старшие братья и сестры, дедушки, бабушки или другие родственники, участвовавшие в воспитании погибших в первые месяцы СВО бойцов были лишены прав на страховые выплаты.

Сам законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 2 мая 2023 года.

Фото: ЗАКС.Ру