Живущей на Кубе блокаднице передали подарки от Беглова

Член правительства Петербурга Евгений Григорьев навестил блокадницу Нину Зубареву, которая уже более 20 лет проживает в Гаване, столице Кубы. Встреча прошла в рамках визита петербургской делегации в столицу островного государства. Григорьев передал Зубаревой памятные подарки, которые будут "напоминать о родном городе", сообщили в пресс-службе комитета по внешним связям 11 июля. Судя по фото, опубликованным Смольным, чиновник вручил блокаднице чайную пару и прочие сувениры. На встрече также присутствовала генеральный консул России в Гаване Нана Мгеладзе.

Григорьев также встретился с вице-губернатором кубинской столицы Хесусом Отаменди. Мероприятие прошло в Доме дружбы Гаваны. Пресс-служба комитета отдельно указала, что в этом здании принимают "только самых важных и почетных гостей". С Отаменди Григорьев обсудил разработку "дорожной карты" по сотрудничеству между странами в сфере цифровых технологий, здравоохранения, туризма. Также стороны договорились о проведении дней Санкт-Петербурга на Кубе в 2024 году. Визит петербургской делегации продлится до 14 июля.

Напомним, с 1 июля Россия возобновила прямое авиасообщение с Кубой. Оно прерывалось дважды: сперва из-за пандемии коронавируса, а позже — из-за ограничений, введенных западными государствами. Сейчас самолеты в обе стороны отправляются дважды в неделю.

Константин Леньков / Фото пресс-служба Смольного