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Новости 18:58

Живущей на Кубе блокаднице передали подарки от Беглова

фото ЗакС политика Живущей на Кубе блокаднице передали подарки от Беглова

Член правительства Петербурга Евгений Григорьев навестил блокадницу Нину Зубареву, которая уже более 20 лет проживает в Гаване, столице Кубы. Встреча прошла в рамках визита петербургской делегации в столицу островного государства. Григорьев передал Зубаревой памятные подарки, которые будут "напоминать о родном городе", сообщили в пресс-службе комитета по внешним связям 11 июля. Судя по фото, опубликованным Смольным, чиновник вручил блокаднице чайную пару и прочие сувениры. На встрече также присутствовала генеральный консул России в Гаване Нана Мгеладзе. 

Григорьев также встретился с вице-губернатором кубинской столицы Хесусом Отаменди. Мероприятие прошло в Доме дружбы Гаваны. Пресс-служба комитета отдельно указала, что в этом здании принимают "только самых важных и почетных гостей". С Отаменди Григорьев обсудил разработку "дорожной карты" по сотрудничеству между странами в сфере цифровых технологий, здравоохранения, туризма. Также стороны договорились о проведении дней Санкт-Петербурга на Кубе в 2024 году. Визит петербургской делегации продлится до 14 июля.

Напомним, с 1 июля Россия возобновила прямое авиасообщение с Кубой. Оно прерывалось дважды: сперва из-за пандемии коронавируса, а позже — из-за ограничений, введенных западными государствами. Сейчас самолеты в обе стороны отправляются дважды в неделю. 

Константин Леньков / Фото пресс-служба Смольного


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Упоминаемые персоны
Григорьев Евгений Дмитриевич




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