В районе "Автово" образовалась пробка из-за двух столкнувшихся лазурных автобусов

Вечером во вторник, 11 июля, на юго-западе Северной столицы выросла пробка из-за двух столкнувшихся лазурных автобусов, сообщают очевидцы в паблике "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург".

Петербуржцы рассказывают, что общественный транспорт "практически полностью перекрыл движение на проспекте Стачек" неподалёку от станции метро "Автово".

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", авария случилась на пересечении проспекта Стачек и улицы Маршала Казакова. В этом же районе ведутся дорожные работы.

Напомним также, что утром на проспекте Стачек случилось ещё одно ДТП с участием лазурного автобуса, который не заметил срезанного куска асфальта и, влетев в него, вырвал "с мясом" кусок двигателя.

Фото: https://vk.com/dtp_hp