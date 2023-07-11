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Новости 18:59

Спецпредставитель Дрозденко в зоне СВО собрался на довыборы в Заксобрание Ленобласти

фото ЗакС политика Спецпредставитель Дрозденко в зоне СВО собрался на довыборы в Заксобрание Ленобласти

Специальный представитель губернатора Ленобласти Александра Дрозденко в зоне спецоперации Сергей Мачинский подал документы для участия в довыборах в региональное Заксобрание, сообщил 11 июля Telegram-канал "Медиацентр В1".

Мачинский явился для регистрации кандидатом в ТИК Всеволожского района. Он планирует выдвигаться на предстоящих выборах по Сертоловскому одномандатному избирательному округу № 5.

Сейчас Мачинский занимается взаимодействием с воинскими частями из Ленобласти, находящимися в зоне СВО, а также с подшефным региону городом Енакиево в ДНР.

О появлении представителя для связи с Донбассом глава Ленобласти рассказал в конце сентября. Среди прочего, он отметил тогда, что к Мачинскому можно обращаться за информацией о раненых бойцах.

Фото: Сергей Мачинский/ "ВКонтакте" (скриншот видео)


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