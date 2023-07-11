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Новости 19:52

На Дальневосточном проспекте ввели в эксплуатацию детсад с начальной школой

фото ЗакС политика На Дальневосточном проспекте ввели в эксплуатацию детсад с начальной школой

Госстройнадзор 11 июля сообщил о том, что выдал разрешение на эксплуатацию здания детского сада с классами начальной школы в Невском районе. Речь идет о здании на Дальневосточном проспекте, 29, стр. 1.

Сам детский сад рассчитан на 90 мест. Кроме того, в классах начальной школы могут разместиться до 110 учеников. Само трехэтажное здание общей площадью 6,8 тысячи квадратных метров оборудовано помещениями для занятий музыкой и физкультурой, а заодно библиотекой и бассейном.

"В начальной школе дети смогут не только учиться, но и заниматься в различных творческих кружках", — говорится в сообщении Госстройнадзора.

Также во вторник в Зеленогорске открылся новый Дом детского творчества, рассчитанный на 300 человек. Прежнее здание было признано аварийным и снесено.

Фото: gov.spb.ru


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