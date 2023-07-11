Госдума приняла закон о проверке подозрительных банковских переводов

Государственная дума одобрила 11 июля сразу во втором и третьем чтении закон о противодействии мошенникам при совершении денежных переводов. Речь идет о поправках в закон "О национальной платежной системе".

Принятая норма обязывает банки и платежные системы проверять денежные переводы физлиц. В случае появления подозрений на мошенничество такие транзакции должны блокироваться, даже при наличии согласия клиента на выполнение операции.

"После принятия закона банки и другие операторы обязаны будут не только тщательнее проверять подозрительные переводы, но и принимать меры, чтобы средства граждан к мошенникам не попадали. А тем банкам, которые будут пренебрегать этими обязанностями, придется возвращать людям украденные деньги", — приводит пресс-служба Госдумы слова спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Председатель Думы уточнил, что нередко жертвами мошенников становятся пожилые люди. Введенные в заблуждение, они способны в том числе взять кредит и продать жилье, уточнил Володин и добавил, что "это необходимо пресечь".

Также во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект о выплатах фактическим воспитателям военнослужащих, погибших на СВО до середины июля 2022 года.

Фото: ЗАКС.Ру