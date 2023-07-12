Стоимость поездки на выходные в Петербург вырастет сильнее, чем в других регионах

Цена поездки на выходные в пределах России вырастет летом 2023 года в среднем на 5-7% относительно предыдущего года и на 20% — относительно 2019 года, сообщил 12 июля ТАСС со ссылкой на исследование проекта Tinkoff data. Сильнее прочих подорожают поездки в Петербург.

Так, относительно лета прошлого года стоимость поездки в Северную столицу увеличится на 7%, а относительно допандемийного 2019 года — на 32%. За выходные туристы оставят здесь в среднем 8,9 тысячи рублей.

Вторым по росту цен оказался Калининград. Относительно предыдущего года стоимость поездки в регион прибавит 6%, относительно 2019 года — 28%. В абсолютных цифрах речь идет о 6,9 тысячах рублей, оставленных здесь за выходные.

В целом же статус самого дорогого города для туристов сохранила за собой Москва. Поездка в столицу на выходные обойдется путешественникам в девять тысяч рублей.

Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, что стоимость зарубежных поездок выросла почти на треть с начала года.

Фото: ЗАКС.Ру