АТОР: Зарубежные туры подорожали на треть с начала года

С начала 2023 года зарубежные путевки прибавили в цене почти треть своей стоимости, рассказал ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. По его словам, ослабление рубля по отношению к доллару и евро означает, что наблюдаемая тенденция продлится и в дальнейшем.

"Зарубежные туры уже подорожали на 30% с начала года, падение рубля ускорит этот процесс", — высказался эксперт.

Мурадян отметил, что рост курса доллара и евро скажется в первую очередь на доступности поездок в самые популярные среди российских туристов страны, такие как Египет, Турция и ОАЭ. Затронет это и Таиланд, но там "цена на перевозку все-таки не до бесконечности будет расти, а вот как раз гостиницы там не очень дорогие".

В целом же, по словам представителя туриндустрии, россияне ощутят последствия роста курсов валют уже в ближайшее время. Существует вероятность, что при сохранении динамики в течение следующих двух-трех недель продолжительность и качество отдыха снизятся. В целом же в первую очередь следует ожидать подорожания авиаперевозок, считает Мурадян.

Ранее во вторник стало известно о том, что петербургский губернатор Александр Беглов подписал закон о введении в городе курортного сбора. На известие откликнулся лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов, который призвал отказаться от подобных поборов с туристов в российских регионах.

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