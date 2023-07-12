Минстрой хочет размещать зарядки для электромобилей во дворах без оглядки на мнение жильцов

Минстрой прорабатывает вопрос предоставления управляющим компаниям права устанавливать во дворах жилых домов зарядки для электромобилей, сообщили 12 июля "Известия". Получение согласия жильцов на это не потребуется.

Информацию о намерениях ведомства газета почерпнула из письма, разосланного им в адрес предприятий отрасли ЖКХ. Согласно документу, Минстрой размышляет о возможности позволить управляющим компаниям устанавливать зарядные станции для электромобилей во дворах и на паркингах. Получение согласия местных жителей при этом не потребуется, равно как можно будет обойтись и без обращения в энергоснабжающие организации.

Кроме того, застройщиков могут обязать устанавливать зарядки для электрокаров непосредственно при возведении жилья.

Сейчас в России насчитывается 4,4 тысячи зарядок для электромобилей. В течение 2023 года Минпромторг рассчитывает установить в придачу к ним еще 659 быстрых зарядок в 32 регионах. При этом представители отрасли говорят о том, что в пределах страны нужно 18 тысяч таких зарядок.

Весной Минстрой выступал за то, чтобы обязать россиян пускать коммунальщиков в квартиры для установки и обслуживания умных счетчиков воды и тепла.

Фото: unsplash