Комитет Госдумы отклонил семь законопроектов, допускающих умерщвление животных

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал не принимать семь законопроектов, в той или иной степени допускающих эвтаназию беспризорных животных, рассказал ТАСС первый зампред комитета Владимир Бурматов.

"Мы приняли единогласное решение рекомендовать на отклонение сразу семь законопроектов, которые так или иначе предлагают прописать в отношении бездомных животных эвтаназию, умерщвление, гуманное усыпление — любые эти конструкции", — заявил депутат. Подобное решение он назвал "принципиальной позицией комитета".

В то же время парламентарии поддержали принятие во втором чтении доработанного законопроекта, наделяющего регионы правом самостоятельно определять порядок обращения с безнадзорными животными. Как заявил Бурматов, в документе сохранится требование об обязательном размещении таких животных в приютах.

Рассуждая об отклонении семи инициатив, Бурматов высказал мнение, что депутаты "не пошли на поводу у тех, кто предлагал прописать эту эвтаназию в федеральном законе". Он сообщил, что отклоненные проекты будут вынесены на заседание Совета Думы. "Видимо, в весеннюю сессию все эти законопроекты будут отклонены и палатой", — добавил он.

Законопроект об обращении с безнадзорными животными был принят в первом чтении в середине мая. Авторы инициативы предлагают наделить регионы правом самостоятельно определять, как поступать с животными без хозяев.

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