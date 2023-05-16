Госдума приняла в первом чтении законопроект об обращении с бездомными животными

Государственная дума приняла в первом чтении поправки в закон "Об ответственном обращении с животными" и ряд иных законов, предусматривающие изменения в правилах обращения с бездомными животными. Ранее законопроект получил одобрение профильного комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Авторы инициативы предлагают наделить власти субъектов страны правом самостоятельно решать, как именно поступать с животными без хозяев "с учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики региона". Соответствующие решения должен будет принимать глава региона с учетом позиции местных жителей. Предполагается, что последнюю будут озвучивать вместо самих граждан депутаты местных парламентов.

Спектр принимаемых решений о судьбе беспризорных животных весьма широк. При желании регионы могут вводить для них на эвтаназию на своей территории.

В конце апреля депутаты петербургского Заксобрания представили отрицательный отзыв на проект. Как объяснял решение депутат Денис Четырбок, "такие инициативы в корне идут вразрез с политикой государства", в Конституции которого закреплен принцип ответственного отношения к животным.

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