Думский комитет одобрил законопроект, допускающий усыпление бездомных животных

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, разрешающий регионам самим устанавливать правила обращения с бездомными животными, сообщил 11 мая ТАСС со ссылкой на источник в аппарате комитета.

Сам законопроект в апреле был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов с главой профильного комитета Дмитрием Кобылкиным во главе. Инициатива предполагает наделение руководства регионов и местных парламентов правом "по определению порядка обращения с животными без владельцев на территории субъекта РФ с учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики региона", говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, принятие решения об условиях обращения с бездомными животными будет устанавливать глава региона, а порядок работы с ними будет прописан в местном законе. Среди возможных мер не исключается и усыпление, сообщалось ранее.

"Безусловно, такие решения должны быть приняты с учетом позиции граждан, проживающих в регионе, в том числе — через своих представителей в органах законодательной власти субъекта Российской Федерации", — полагают авторы проекта.

В конце апреля стало известно о том, что Заксобрание Петербурга намерено представить отрицательный отзыв на проект. "Сама постановка вопроса — это не один, а сразу несколько шагов назад от того, к чему мы шли последние годы. Такие инициативы в корне идут вразрез с политикой государства", — высказывался о законопроекте депутат Денис Четырбок.