Дорожники досрочно завершили основные работы на Литейном проспекте

Основные дорожные работы на Литейном проспекте завершены досрочно, а движение по магистрали вновь открыто, сообщили 12 июля в пресс-службе губернатора Петербурга. Полностью ремонт завершится после нанесения разметки на асфальт.

Работы продолжались в течение двух недель и охватили весь проспект. Рабочие сняли старый асфальт и уложили выравнивающий слой, поверх которого постелили новое покрытие. Также здесь заменили люки ливневой канализации. Чтобы уменьшить неудобство для горожан, работы в выходные дни проводились в усиленном режиме. Это сопровождалось закрытием движения на отрезках проспекта.

Комментируя завершение работ, губернатор Александр Беглов не преминул упомянуть президента Владимира Путина. По его словам, глава государства "назвал развитие дорожной инфраструктуры одной из ключевых задач для нашей страны, драйвером развития отечественной экономики". Также градоначальник отметил, что благодаря федеральной поддержке город наращивает объемы ремонта дорог.

В ближайшее время специалисты нанесут на отремонтированное полотно дорожную разметку термопластиком, после чего ремонт будет окончательно завершен, отметили в Смольном.

Фото: gov.spb.ru