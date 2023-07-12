КГИОП пока не согласовал работы на террасе ресторана, где взорвали военкора Татарского

Петербургский комитет по охране памятников опубликовал экспертизу, касающуюся здания ресторана Street Food Bar №1, где в начале апреля произошел теракт. В документе оценивается влияние пострадавшей при взрыве террасы ресторана на историческое здание (Университетская набережная, 25). Террасу в нынешнем году пришлось видоизменить, в связи с чем потребовалось новое согласование. Экспертизу выполнило ООО "Кант".

"Эта терраса была согласована много лет назад как временное сооружение. А экспертиза была сделана с целью показать, что конструкции этой веранды не влияют негативно на само здание", - рассказал "Деловому Петербургу" директор компании Игорь Пасечник.

Несмотря на то, что эксперты рекомендовали согласовать уже проведенные работы на веранде ресторана, КГИОП пока не принял такого решения. Street Food Bar №1 расположен в доме Алексеева, в котором четверть века прожил художник и мыслитель Николай Рерих.

Напомним, что апрельский теракт в заведении общепита унес жизнь военкора Владлена Татарского. Обвиняемая в исполнении преступления петербурженка Дарья Трепова содержится в СИЗО.

Фото: ЗАКС.Ру