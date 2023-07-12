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Новости 11:42

КГИОП пока не согласовал работы на террасе ресторана, где взорвали военкора Татарского

фото ЗакС политика КГИОП пока не согласовал работы на террасе ресторана, где взорвали военкора Татарского

Петербургский комитет по охране памятников опубликовал экспертизу, касающуюся здания ресторана Street Food Bar №1, где в начале апреля произошел теракт. В документе оценивается влияние пострадавшей при взрыве террасы ресторана на историческое здание (Университетская набережная, 25). Террасу в нынешнем году пришлось видоизменить, в связи с чем потребовалось новое согласование. Экспертизу выполнило ООО "Кант".

"Эта терраса была согласована много лет назад как временное сооружение. А экспертиза была сделана с целью показать, что конструкции этой веранды не влияют негативно на само здание", - рассказал "Деловому Петербургу" директор компании Игорь Пасечник.

Несмотря на то, что эксперты рекомендовали согласовать уже проведенные работы на веранде ресторана, КГИОП пока не принял такого решения. Street Food Bar №1 расположен в доме Алексеева, в котором четверть века прожил художник и мыслитель Николай Рерих.

Напомним, что апрельский теракт в заведении общепита унес жизнь военкора Владлена Татарского. Обвиняемая в исполнении преступления петербурженка Дарья Трепова содержится в СИЗО.

Фото: ЗАКС.Ру


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