Сенатор предложил тестировать пользователей кикшеринга на знание ПДД

Пользователи кикшеринговых сервисов должны подтвердить знание правил дорожного движения при регистрации личного кабинета, говорится в статье сенатора Артема Шейкина, опубликованной 12 июля в "Парламентской газете". Материал посвящен вопросам безопасности при поездках на электросамокатах.

Сенатор отметил, что сейчас обязательства кикшеринговых компаний регулируются соглашениями. По его мнению, в тексты договоров следует включать "повышенные требования к организации работы" таких сервисов.

В частности, Шейкин предлагает предусмотреть звуковое сопровождение для электросамокатов при въезде в определенные городские зоны, что должно способствовать предупреждению пешеходов об опасности. Речь может идти, в частности, о тротуарах менее трех метров шириной. Кикшеринги должны передавать данные о геолокации самокатов в ГИБДД, а скорость устройств во дворах и в жилых зонах должна быть ограничена.

Ряд требований, перечисленных Шейкиным, касается особенностей регистрации личного кабинета новыми пользователями. По его мнению, процесс следует уподобить регистрации в каршеринговых сервисах, а пользователи должны предъявлять фото с удостоверяющим личность документом. При совершении первой поездки скорость самоката должна быть ограничена до 15 км/ч в течение первых 10 километров, полагает он.

"Для предотвращения аварийных ситуаций компании кикшеринга обязаны проводить тестирование пользователей на знание ПДД перед регистрацией личного кабинета пользователей", — также выдвинул требование Шейкин. Он считает, что правом пользования сервисом должны обладать пользователи, давшие не менее 90 % правильных ответов на заданные вопросы.

Ранее стало известно о планах Минпромторга установить обязательную сертификацию электросамокатов.

Фото: ЗАКС.Ру