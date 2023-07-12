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Новости 11:59

Сенатор предложил тестировать пользователей кикшеринга на знание ПДД

фото ЗакС политика Сенатор предложил тестировать пользователей кикшеринга на знание ПДД

Пользователи кикшеринговых сервисов должны подтвердить знание правил дорожного движения при регистрации личного кабинета, говорится в статье сенатора Артема Шейкина, опубликованной 12 июля в "Парламентской газете". Материал посвящен вопросам безопасности при поездках на электросамокатах.

Сенатор отметил, что сейчас обязательства кикшеринговых компаний регулируются соглашениями. По его мнению, в тексты договоров следует включать "повышенные требования к организации работы" таких сервисов.

В частности, Шейкин предлагает предусмотреть звуковое сопровождение для электросамокатов при въезде в определенные городские зоны, что должно способствовать предупреждению пешеходов об опасности. Речь может идти, в частности, о тротуарах менее трех метров шириной. Кикшеринги должны передавать данные о геолокации самокатов в ГИБДД, а скорость устройств во дворах и в жилых зонах должна быть ограничена.

Ряд требований, перечисленных Шейкиным, касается особенностей регистрации личного кабинета новыми пользователями. По его мнению, процесс следует уподобить регистрации в каршеринговых сервисах, а пользователи должны предъявлять фото с удостоверяющим личность документом. При совершении первой поездки скорость самоката должна быть ограничена до 15 км/ч в течение первых 10 километров, полагает он.

"Для предотвращения аварийных ситуаций компании кикшеринга обязаны проводить тестирование пользователей на знание ПДД перед регистрацией личного кабинета пользователей", — также выдвинул требование Шейкин. Он считает, что правом пользования сервисом должны обладать пользователи, давшие не менее 90 % правильных ответов на заданные вопросы.

Ранее стало известно о планах Минпромторга установить обязательную сертификацию электросамокатов.

Фото: ЗАКС.Ру


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