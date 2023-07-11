"Известия": Минпромторг прорабатывает возможность обязательной сертификации электросамокатов

Минпромторг прорабатывает возможность установления в России обязательно сертификации электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщили 11 июля "Известия". Как сообщили газете в ведомстве, с февраля 2023 года в стране действует ГОСТ для подобного транспорта, но в этом случае речь идет о сугубо добровольном стандарте.

"Нормативная правовая среда, регулирующая производство и эксплуатацию, недостаточно развита. Электросамокаты как участники дорожного движения являются источниками повышенной опасности", — объяснили в Минпромторге.

В министерстве высказали мнение, что участившиеся случаи происшествий с СИМ связаны в том числе и с нарушением правил их эксплуатации, а снизить количество происшествий можно с помощью обязательных сертификационных испытаний. Согласно оценке главы ГИБДД Михаила Черникова, высказанной на прошлой неделе, в этом году количество ДТП с участием СИМ выросло на 56 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Опрошенный изданием депутат Госдумы Александр Якубовский ("Единая Россия") заявил о необходимости введения таких критериев для сертификации, как наличие места для установки идентификационного номера, наличие фонарей и светоотражателей, а также невозможность разгоняться на самокате сверх установленного лимита. "В итоге появится возможность идентифицировать, а значит, и привлекать к ответственности нарушителей скоростного режима", — поделился соображениями парламентарий.

Ранее сенатор Валерий Васильев выступил с предложением ввести штрафы для граждан за езду на самокатах вдвоем. Величина взыскания, по его мнению, должна составлять одну тысячу рублей.

Фото: ЗАКС.Ру