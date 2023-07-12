С начала лета ЦИК получил 65 жалоб в связи с предстоящими выборами

С начала лета Центральная избирательная комиссия получила свыше 60 жалоб на возможные нарушения при подготовке к предстоящим выборам, рассказала 12 июля глава ЦИК Элла Памфилова. Заявление прозвучало в ходе заседания комиссии.

"С 1 июня к нам поступило 65 обращений, они все заслуживают внимания, 51 обращение не затрагивает вопросы кампаний, они касаются формирования избирательных комиссий", — приводит слова Памфиловой ТАСС.

Председатель ЦИК добавила, что 48 жалоб из полученной 51 связаны с формированием участковых избирательных комиссии. Подобный результат, по ее мнению, свидетельствует о качестве проведенной ранее работы.

"У нас была супермасштабная кампания по формированию УИК в 87 регионах, их сейчас свыше 700 тысяч. Смотря на количество обращений на возможные нарушения, я бы сказала, что мы успешно провели эту очень ответственную работу", — резюмировала она.

Ранее стало известно о подаче представителем губернатора Ленобласти в Донбассе Сергеем Мачинским документов для участия в довыборах в Заксобрание региона. Сами выборы пройдут в 85 субъектах страны. Официальной датой Единого дня голосования назначено 10 сентября, при этом в ряде регионов процедура продлится в течение трех дней подряд.

Фото: Telegram-канал "ЦИК России"