Автобусная линия связала Петербург с Краснодаром

Автобусное сообщение налажено между Петербургом и Краснодаром, рассказали 12 июля в городском комитете по транспорту. Добраться до главного города Кубани можно на автобусах по запущенному в этом году маршруту № 6499 до Симферополя.

Автобус отправляется раз в неделю с петербургского вокзала по субботам в 07:00. Время в пути — немногим более суток, в Краснодар он должен прибывать в 11:25 утра в воскресенье.

Билет для взрослого стоит 4 550 рублей, для ребенка — 2 275 рублей. Приобрести их можно в кассах автовокзала и на сайтах компаний-агрегаторов.

"Рекомендуем пассажирам заранее подумать о покупке билетов. Маршрут "Санкт-Петербург — Симферополь" пользуется популярностью — на 15 июля уже все билеты проданы", — отметили в комтрансе.

Ранее комитет по транспорту отчитался о выписанных жителям Петроградской стороны парковочных разрешениях в связи с включением района в зону платной парковки. С начала мая разрешения оформили более 7,5 тысяч местных жителей, заявки от еще 5,5 тысяч человек находятся на рассмотрении чиновников.

Фото: ЗАКС.Ру