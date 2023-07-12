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Новости 12:55

За полгода по поручению Смольного приватизировали недвижимость на 2,2 млрд рублей

фото ЗакС политика За полгода по поручению Смольного приватизировали недвижимость на 2,2 млрд рублей

Российский аукционный дом (РАД) подвел итоги первого полугодия своей работы в Петербурге. За это время удалось продать 608 лотов на общую сумму 5,4 млрд рублей. Подавляющее большинство средств (4,94 млрд рублей) были выручены путем сделок с недвижимостью.

Крупнейшей приватизационной сделкой стал переход в частные руки доходного дома Чанжина (угол Прядильного переулка и набережной Фонтанки): новый владелец заплатил за объект 156 млн рублей. 

"Объекты, которые Смольный реализует в рамках программы приватизации, востребованы у широкого круга покупателей. Мы практически не видим торгов с дисконтом", - отметил гендиректор РАД Андрей Степаненко.

Всего за полгода недвижимости в городе по распоряжению комитета имущественных отношений приватизировали на 2,2 млрд рублей (примерно 250 лотов).


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