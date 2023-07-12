За полгода по поручению Смольного приватизировали недвижимость на 2,2 млрд рублей

Российский аукционный дом (РАД) подвел итоги первого полугодия своей работы в Петербурге. За это время удалось продать 608 лотов на общую сумму 5,4 млрд рублей. Подавляющее большинство средств (4,94 млрд рублей) были выручены путем сделок с недвижимостью.

Крупнейшей приватизационной сделкой стал переход в частные руки доходного дома Чанжина (угол Прядильного переулка и набережной Фонтанки): новый владелец заплатил за объект 156 млн рублей.

"Объекты, которые Смольный реализует в рамках программы приватизации, востребованы у широкого круга покупателей. Мы практически не видим торгов с дисконтом", - отметил гендиректор РАД Андрей Степаненко.

Всего за полгода недвижимости в городе по распоряжению комитета имущественных отношений приватизировали на 2,2 млрд рублей (примерно 250 лотов).