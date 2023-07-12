Обвинение Роднянского* в распространении фейков об армии базируется на четырех постах в соцсетях

Уголовное дело в отношении продюсера Александра Роднянского* возбуждено из-за четырех постов в соцсетях о событиях на Украине, сообщила "Медиазона"** из зала Басманного суда Москвы. Кинодеятеля обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Роднянскому вменяют публикацию трех постов о спецоперации в Instagram*** и одного в своем Telegram-канале весной и осенью 2022 года. Содержание публикаций расходится с официальной позицией российского Министерства обороны.

Интересы Роднянского* в ходе судебного заседания представлял адвокат по назначению. Как передает "Медиазона"**, юрист отказался от выступления и добавил, что не связывался с подзащитным.

Продюсер имеет гражданство Украины, сам он находится вне пределов России. В середине мая стало известно о том, что Басманный суд заочно арестовал его, а МВД объявило в международный розыск. До этого информации о возбуждении уголовного дела против Роднянского* не поступало.

*Минюст внес Александра Роднянского в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

***Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook*** и Instagram***, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

Фото: ЗАКС.Ру