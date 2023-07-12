В Госдуме предложили позволить школьникам выбирать, каким общественным трудом заниматься

Ученики должны получить право выбирать, каким именно общественно полезным трудом заниматься в рамках школьной программы, полагает член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова ("Новые люди"). Свои соображения на этот счет она оформила в виде поправки к законопроекту об обязательном привлечении школьников к труду.

"Привлечение обучающихся к трудовой деятельности осуществляется на основе выбора обучающихся из перечня общественно полезного труда, предусмотренного программой воспитания", — цитирует ТАСС текст предложенной Скрозниковой поправки.

В комментарии информагентству депутат указала на большой выбор внеклассных предметов в школах и добавила, что родители и дети должны сами определяться с выбором. По ее мнению, принудительное воспитание никак не увеличит тягу детей к труду. "Мы получим обратный эффект. Родители будут писать объяснительные записки, почему ребенок не пришел на субботник. Зачем создавать излишнее напряжение и множить формальности?" — задалась вопросом парламентарий.

В конце июня Госдума приняла в первом чтении поправки в законопроект "Об образовании". Инициатива предусматривает обязательное участие школьников в общественно полезном труде.

Фото: ЗАКС.Ру